Сборная Уэльса обыграла Украину и вышла на чемпионат мира-2022

Сборная Уэльса обыграла сборную Украины со счетом 1:0 и вышла на чемпионат мира-2022

Сборная Уэльса вышла на чемпионат мира-2022, одержав победу над Украиной в финальном матче отбора. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уэльс добился победы со счетом 1:0. На 35-й минуте полузащитник украинской команды Андрей Ярмоленко поразил собственные ворота. Мяч после штрафного удара в исполнени Гарета Бэйла попал ему в голову.

В предыдущем матче отбора Украина сумела одержать победу над Шотландей. Жовто-блакитные обыграли соперников со счетом 3:1.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующий обладатель трофея — национальная команда Франции.

Сборная России лишилась возможности выступать на мундиале. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в стыковых матчах, однако российские футболисты были отстранены решением ФИФА. Отборочный турнир сборная России завершила на втором месте.