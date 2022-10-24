Ксения Собчак вновь раскритиковала наряд Тины Канделаки

Журналистка Ксения Собчак вновь раскритиковала наряд телеведущей Тины Канделаки

Российская журналистка Ксения Собчак вновь раскритиковала образ заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тины Канделаки. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Телеведущая опубликовала сторис (на момент написания новости она удалена), на которой оценила новый наряд Канделаки. Последняя сфотографировалась с собранными в пучок волосами в зеркало в белом кроп-топе с длинным рукавом, юбке длины макси с широким поясом и бежевых сапогах на шпильке. При этом знаменитость держала в руках сумку Hermes Birkin в тон одежды.

«А есть вещи, которые Тине идут? Должны же быть?» — поинтересовалась Собчак у своих подписчиков. Героиня снимка, в свою очередь, пока никак не отреагировала на слова журналистки.

В августе Собчак также высмеяла новый стиль Канделаки. Причиной насмешек послужил снимок Канделаки, где она позировала в удлиненных джинсах-трубах серого оттенка и черном пиджаке. «Человек столько денег из "Газпром-медиа" тащит на все эти коротенькие брючки и пестрые жакетики, а вам все плохо…» — написала телеведущая, дополнив сообщение обозначающими смех эмодзи.