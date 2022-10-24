Задержанным по подозрению в убийстве таксиста оказался сын священника

РБК: по подозрению в убийстве таксиста в Подмосковье задержан сын священника

Задержанным по подозрению в убийстве таксиста в Московской области оказался сын священника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По имеющимся у издания данным, задержан Сергей Шелест, приходящийся сыном священнику Ярославу Шелесту. РБК попросил у Следственного комитета подтвердить эту информацию.

Также сообщается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления ведомства Александру Стрижову предоставить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве.

Ранее стало известно, что следователи установили подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса в Сергиевом Посаде — им оказался 19-летний молодой человек. Его задержали в Краснодарском крае.

Убийство произошло 17 октября, стало известно о нем только 23 октября. 31-летний таксист Петр Маренков уехал из дома на работу на автомобиле Mercedes Matic Maybach, а вечером перестал отвечать на звонки. Спустя четыре дня его тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вблизи парка под Сергиевом Посадом.

