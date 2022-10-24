Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 24 октября 2022Силовые структуры

Задержанным по подозрению в убийстве таксиста оказался сын священника

РБК: по подозрению в убийстве таксиста в Подмосковье задержан сын священника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Задержанным по подозрению в убийстве таксиста в Московской области оказался сын священника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По имеющимся у издания данным, задержан Сергей Шелест, приходящийся сыном священнику Ярославу Шелесту. РБК попросил у Следственного комитета подтвердить эту информацию.

Также сообщается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления ведомства Александру Стрижову предоставить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве.

Ранее стало известно, что следователи установили подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса в Сергиевом Посаде — им оказался 19-летний молодой человек. Его задержали в Краснодарском крае.

Убийство произошло 17 октября, стало известно о нем только 23 октября. 31-летний таксист Петр Маренков уехал из дома на работу на автомобиле Mercedes Matic Maybach, а вечером перестал отвечать на звонки. Спустя четыре дня его тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вблизи парка под Сергиевом Посадом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.