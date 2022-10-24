Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
2:2
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Спартак М
5:0
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ахмат
1:0
Завершен
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Аталанта
0:2
Завершен
Лацио
Италия - Серия А|11-й тур
Барселона
4:0
Завершен
Атлетик Б
Испания - Примера|11-й тур
07:17, 24 октября 2022Спорт

Валиева рассказала о негативе в свой адрес

Камила Валиева заявила, что читала много негативных сообщений в отношении тренеров и себя

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о негативных сообщениях в свой адрес. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я читала много хейта в отношении тренеров и себя», — поделилась 16-летняя спортсменка. Фигуристка заявила, что ей важно мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают. «Я не цветочек, чтобы всем нравиться», — заключила Валиева.

22 октября Валиева выиграла первый этап Гран-при России. За две программы она набрала 244,66 балла. Для фигуристки этот турнир стал первым после Олимпиады в Пекине.

На Играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Джонсон отказался от выборов на пост премьер-министра Великобритании
«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для приборостроения в России
В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных
iPhone перестали «узнавать» некоторых пользователей
Российские инженеры группировки «О» заявили об укреплении линии обороны в ЛНР
Парень придумал необычный способ списать на экзамене
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Раскрыты противоречия Киева и Вашингтона в конфликте на Украине
Раскрыт необычный способ строительства одной из семи высоток в Москве
Российские банки заявили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.