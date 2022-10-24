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17:51, 24 октября 2022Силовые структуры

В Москве суд арестовал сбившего насмерть беременную женщину и ее сына водителя

В Москве суд отправил в СИЗО водителя, насмерть сбившего беременную женщину с ребенком
СюжетДТП в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве суд арестовал 37-летнего мужчину, который на большой скорости насмерть сбил беременную женщину с пятилетним сыном. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фигурант будет находиться в СИЗО до 22 декабря.

Смертельное ДТП произошло вечером 22 октября Москве на улице Богданова. Водитель за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе​​​. Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте. От удара их отбросило почти на 100 метров от пешеходного перехода. Позднее было установлено, что женщина была беременна.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Вину мужчина признал частично. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Екатерина Власова
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