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13:55, 24 октября 2022Экономика

В Кремле рассказали о разворованных российских активах

Дмитрий Песков заявил о разворованных Западом российских активах

Фото: Stephen Dawson / Unsplash

Многие российские активы оказались разворованы, их украл коллективный Запад, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявления представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад», — пояснил Песков.

По его словам, речь идет об «абсолютно незаконных действиях» и «посягательстве на частную собственность». Также представитель Кремля заявил, что Москва намерена бороться с конфискацией активов в пользу Украины.

В апреле глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что заморожены оказались около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ. Меры, которые Москва неоднократно сравнивала с кражей, последовали за началом российской военной операции на Украине.

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Платон Щукин
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