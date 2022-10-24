Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:55, 24 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

ТСН: в Харькове произошли взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом заявило украинское агентство ТСН в своем Telegram-канале.

«Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию», — говорится в сообщении. Пока власти не подтвердили данное заявление.

Ранее почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. «Пишут об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря», — передает Telegram-канал «Политика Страны».

21 октября сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил повторный обстрел. Уточнялось, что под удар попал Киевский район. В тот же день в шести украинских регионах объявили воздушную тревогу. Предупредительные сигналы действовали в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.