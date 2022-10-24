Стало известно о взрывах в Харькове

ТСН: в Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы. Об этом заявило украинское агентство ТСН в своем Telegram-канале.

«Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию», — говорится в сообщении. Пока власти не подтвердили данное заявление.

Ранее почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. «Пишут об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря», — передает Telegram-канал «Политика Страны».

21 октября сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил повторный обстрел. Уточнялось, что под удар попал Киевский район. В тот же день в шести украинских регионах объявили воздушную тревогу. Предупредительные сигналы действовали в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.