Финляндия резко сократила грузоперевозки в Россию по железной дороге

Финская VR Group спрогнозировала прекращение грузоперевозок по железным дорогам в Россию

В конце сентября железнодорожные грузовые перевозки из Финляндии в Россию резко сократились. Об этом сообщила финская государственная железнодорожная компания VR Group.

Компания отметила, что объем грузоперевозок по восточному направлению упал на 65 процентов. VR спрогнозировала, что сообщение по этому направлению будет полностью прекращено в течение 2022 года. Потенциальные потери компания планирует компенсировать за счет роста внутреннего спроса. При этом, как отмечается в отчете, увеличиваются и перевозки по западным маршрутам.

Грузовое подразделение группы — VR Transpoint — осуществляет перевозки продукции и сырья главным образом за рубеж. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляли около трети от общего тоннажного объема.

Впервые о прекращении грузоперевозок с Россией VR Transpoint объявила 27 марта. В качестве причины назывались санкции, введенные Великобританией в отношении РЖД. Однако впоследствии Лондон разъяснил, что ограничения не касаются соглашений, заключенных с VR, и спустя три дня компания объявила о возобновлении работы на российском направлении.

В начале апреля компания заявила о решении окончательно прекратить грузовое сообщение с Россией и прием поездов из страны. Уже в начале мая VR Group сообщила о начале переговоров о продаже или ликвидации компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS, 50 процентов принадлежит ПАО «ТрансКонтейнер»), Freight One Scandinavia (FOS, 50 процентов принадлежит ПАО «Первая грузовая компания») и российской дочерней компании Finnlog, специализирующейся на аренде вагонов и перевозке древесины между Финляндией и Россией.