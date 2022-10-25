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17:42, 25 октября 2022Забота о себе

Россиян предупредили о тяжелых последствиях бессонницы

Педиатр Кидиекова: из-за бессонницы могут развиться диабет и другие тяжелые болезни

Фото: Unsplash

Из-за долгой бессонницы или хронического недосыпа увеличивается вероятность развития диабета, инсульта и других тяжелых болезней, предупредила врач-педиатр Наталья Кидиекова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она оценила все последствия нарушения режима сна.

Во время сна восстанавливается здоровье и психика человека, и при недостатке ночного отдыха организм может давать сбои. Но если человек не спал всего сутки, ничего страшного не произойдет, успокоила врач. Днем может быть лишь усталость и сонливость, но мыслительные функции останутся на должном уровне. «Снижаются лишь физические показатели, которые косвенно могут влиять на сосредоточенность, длительность выполнения определенных задач и так далее», — прокомментировала Кидиекова.

Если же человек недосыпает регулярно или вообще не спит, тогда возникают серьезные проблемы со здоровьем. Снижается работоспособность, нарушаются умственные процессы. При этом состояние может быть таким же тяжелым, как при депрессии или сердечном приступе, пояснила россиянам врач.

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Недостаток сна на 30 процентов увеличивает риск развития хронических болезней у 50-летних людей, а у 70-летних — на 40 процентов. Речь идет о диабете, раке, ишемической болезни сердца, инсульте, заболеваниях почек и печени, а также деменции и болезни Паркинсона, пояснила Кидиекова, добавив, что хронический недосып требует медикаментозного лечения.

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Вера Владзиевская
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