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16:25, 25 октября 2022Мир

В Индии вспомнили слова Черчилля после назначения Сунака премьером Британии

В Индии вспомнили приписываемые Черчиллю слова о «низкопробных» индийских лидерах

Фото: Hannah McKay / Reuters

Индийские СМИ обратили внимание на высказывание бизнесмена и миллиардера Ананда Махиндры по поводу назначения Риши Сунака, политика индийского происхождения, на пост премьер-министра Великобритании. Об этом пишет The Hundistan Times.

Предприниматель на своей странице в Twitter вспомнил высказывание, приписываемое бывшему британскому премьеру Уинстону Черчиллю, которое могло быть сделано им во время дебатов в парламенте по поводу законопроекта о независимости Индии в 1947 году.

«Если Индии будет дарована независимость, власть перейдет в руки негодяев, мошенников, флибустьеров. Все индийские лидеры будут низкопробными "соломенными чучелами"», — приводит газета слова политика. Черчилль якобы также предсказал, что индийские правители будут бороться между собой за власть, страна в результате утонет в политических дрязгах и настанет день, когда налогом там будут облагаться воздух и вода.

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Махиндра с иронией заметил, что спустя 75 лет настал день, когда премьером Британии назначили политика индийского происхождения. «Жизнь прекрасна…» — заключил он. Отмечается, что твит бизнесмена набрал более 70 тысяч лайков и около 10 тысяч ретвитов, а также вызвал огромный отклик у аудитории — многие пользователи соцсетей сочли назначение Сунака кармой.

25 октября король Великобритании Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьер-министра страны. В своей первой речи после назначения политик напомнил о краткосрочном пребывании на посту своей предшественницы и заявил, что за это время было допущено множество ошибок, которые ему предстоит исправить.

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Варвара Кошечкина
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