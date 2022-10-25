Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:39, 25 октября 2022Среда обитания

Россия начала готовиться к «сложной» конференции ООН по защите планеты

Российская делегация примет участие в Конференции ООН по изменению климата

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Российская делегация собирается принять участие в Конференции ООН по изменению климата (COP27) и начала подготовку, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Его комментарий приводит РБК.

«COP27 через месяц, мы к нему готовимся, будет сложно, но интересно. Чем сложнее, тем интереснее», — сказал замминистра, уточнив, что сам будет в составе делегации.

Мероприятие ООН, посвященное вопросам защиты планеты от последствий трансформации климата, стартует в Египте 6 ноября. Российская сторона, по словам Торосова, будет продвигать на конференции «технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки».

На принцип технологической нейтральности Россия делала акцент и в рамках подготовки к COP26, проходившей годом ранее в шотландском Глазго. Министр экономического развития Максим Решетников осенью 2021 года отмечал, что для страны крайне важен этот подход с точки зрения признания низкоуглеродной атомной энергетики.

Материалы по теме:
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября 2021
Своя атмосфера. Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Своя атмосфера.Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
1 ноября 2021

Тогда же Россия представила свою концепцию социально-экономического развития при снижении выбросов парниковых газов до 2050 года, где ставка делалась большей частью на рост поглощающей способности лесов. Концепция принималась и обсуждалась в условиях перспективы введения Европой трансграничного углеродного регулирования, которое могло ударить по российским экспортерам. С введением санкций и сокращением торговли с Европой вопрос «углеродного налога» отошел на второй план.

Параллельно Европейский союз принял решение включить в классификацию зеленых проектов атомные и газовые проекты в энергетике, что российская сторона — также еще в досанкционных условиях — считала выгодным для себя.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о мощных артдуэлях на донецком направлении
Патриарх Кирилл заявил об угрозе глобальной ядерной катастрофы
Пользователей Windows 7 оставят без популярного браузера
Внук Пугачевой пожаловался на прессинг
Россияне спровоцировали дефицит золотых слитков
МВД начало расследовать хищение 50 миллионов долларов из «Роснано»
Глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию российских активов
Ушедший из России поставщик оборудования для верфей назвал размер потерь
Стали известны подробности ребрендинга KFC в России
ЕС выделит Украине один миллиард евро срочной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.