Россия начала готовиться к «сложной» конференции ООН по защите планеты

Российская делегация примет участие в Конференции ООН по изменению климата

Российская делегация собирается принять участие в Конференции ООН по изменению климата (COP27) и начала подготовку, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Его комментарий приводит РБК.

«COP27 через месяц, мы к нему готовимся, будет сложно, но интересно. Чем сложнее, тем интереснее», — сказал замминистра, уточнив, что сам будет в составе делегации.

Мероприятие ООН, посвященное вопросам защиты планеты от последствий трансформации климата, стартует в Египте 6 ноября. Российская сторона, по словам Торосова, будет продвигать на конференции «технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки».

На принцип технологической нейтральности Россия делала акцент и в рамках подготовки к COP26, проходившей годом ранее в шотландском Глазго. Министр экономического развития Максим Решетников осенью 2021 года отмечал, что для страны крайне важен этот подход с точки зрения признания низкоуглеродной атомной энергетики.

Тогда же Россия представила свою концепцию социально-экономического развития при снижении выбросов парниковых газов до 2050 года, где ставка делалась большей частью на рост поглощающей способности лесов. Концепция принималась и обсуждалась в условиях перспективы введения Европой трансграничного углеродного регулирования, которое могло ударить по российским экспортерам. С введением санкций и сокращением торговли с Европой вопрос «углеродного налога» отошел на второй план.

Параллельно Европейский союз принял решение включить в классификацию зеленых проектов атомные и газовые проекты в энергетике, что российская сторона — также еще в досанкционных условиях — считала выгодным для себя.