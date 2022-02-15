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В России собрались заработать на решении Европы

Премьер-министр Мишустин заявил о возможностях для России благодаря решению Еврокомиссии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У России появились огромные возможности благодаря решению Еврокомиссии признать атом и газ зеленой энергетикой. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Буквально совсем недавно Еврокомиссия признала зелеными технологиями атомную энергетику и газовую. Для Российской Федерации это открывает огромные возможности», — заявил председатель правительства и напомнил, что Россия является лидером в использовании атомной энергетики.

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Мишустин подчеркнул, что Ростехнадзор активно работает с «Росатомом», в том числе продвигая проекты компании за рубежом и занимаясь их технологической безопасностью. Правительство собирается заработать на атомной энергетике: на ее развитие власти выделили 56 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Такая мера должна позволить стране «нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке».

В феврале Еврокомиссия признала атомную энергетику и природный газ чистыми источниками энергии для переходного периода к безуглеродной экономике. При этом эксперты считают, что включение энергоресурсов в список экологически чистых помешает Европе достичь целей по сохранению климата.

Нина Ташевская
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