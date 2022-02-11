Россия выделит десятки миллиардов рублей на атомную энергетику

На развитие атомной энергетики будут выделены десятки миллиардов рублей, в том числе из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его выступление на совещании, посвященном реализации стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года, приводится в Telegram-канале правительства.

Напомнив о важности достижения углеродной нейтральности в России в 2060 году, глава правительства пояснил, что стране необходимые чистые и надежные источники энергии. Так, государство поддержит развитие водородной энергетики, для чего в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около девяти миллиардов рублей.

«Еще порядка 40 миллиардов рублей планируется на проекты к рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния», — сказал Мишустин. Подобные меры, по оценкам главы правительства, должны позволить России «нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке».

Задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2060 году президент России Владимир Путин поставил в октябре 2021 года, после чего была подготовлена стратегия низкоуглеродного развития страны. Снижение уровня выбросов предполагает необходимость трансформировать энергетику, используя источники с низким уровнем выбросов. Подобным может считаться и атом: в феврале Еврокомиссия приняла решение о включении атомной энергетики в классификацию «зеленых» проектов. Однако теперь инициативу должны поддержать страны Евросоюза, некоторые из которых возражают против АЭС.

