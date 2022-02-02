Европа приняла выгодное для России решение по газу и атому

Еврокомиссия признала атомную энергетику чистым источником энергии. Принятое решение считается выгодным для России, так как атом и природный газ являются главными источниками энергии для страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ с классификацией видов экономической деятельности на основе их соответствия требованиям безуглеродной экономики.

В Европе классифицировали атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии — они должны поспособствовать переходу к безуглеродной экономике.

«Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период», — говорится в документе. Власти разрешили новые инвестиции в атомные электростанции до 2045 года, а вкладывать средства в газовую инфраструктуру можно до 2030 года.

С предложением признать зеленой атомную энергетику выступал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, чистым можно считать любой источник энергии, если он не выбрасывает в атмосферу углекислый газ.

О возможном присвоении ядерной энергетике зеленого статуса стало известно в декабре 2021-го. Изначально решение планировали принять до конца года. Позже Еврокомиссия решила провести дополнительные консультации с экспертной группой.