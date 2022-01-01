В ЕС захотели присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус

Евросоюз (ЕС) может присвоить статус экологически чистых некоторым проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что связанные с газовой отраслью активы включат в так называемую «таксономию ЕС» и присвоят статус «зеленых» только в случае, если к следующему году используемый ими газ будет поступать из возобновляемых источников и иметь низкий процент вредных выбросов.

В Еврокомиссии пообещали провести до 12 января дополнительные консультации с экспертной группой, которая была сформирована государствами-членами ЕС, и подготовить в январе соответствующий закон. Европарламент и Совет Европы в течение четырех месяцев будут изучать документ. В случае необходимости период рассмотрения может быть продлен на два месяца.

С предложением признать «зеленой» атомную энергетику выступал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, чистым можно считать любой источник энергии, если он не выбрасывает в атмосферу углекислый газ. «России необходимо добиться признания принципа технологической нейтральности при низкоуглеродном развитии на международном уровне. Для нашей страны это крайне важно, потому что мы считаем низкоуглеродной атомную энергетику», — пояснил министр.