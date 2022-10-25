Турция рассказала о начале работы над созданием газового хаба

Минэнерго Турции: страна начала работать над созданием совместного с Россией газового хаба

Турция заключила договор с Россией о создании газового хаба в стране, рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. Его слова передает РИА Новости.

Турецкая сторона уже начала выполнять свою часть работы в Botas, Epias, заявил глава ведомства. Денмез добавил, что у страны всегда была «цель стать газовым центром и центром торговли».

Предложение построить новую газотранспортную систему поступило 12 октября от президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что при помощи еще одного центра утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» можно будет переместить в регион Черного моря.

Таким образом, европейские покупатели российского газа смогут получать топливо через «Турецкий поток». По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, новый хаб будет построен в кратчайшие сроки в европейской части страны, в районе Фракия.

В Европе же заявили, что страны региона стремятся как можно быстрее снизить зависимость от российского газа, «и инфраструктура здесь ни при чем». С такими словами выступил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

