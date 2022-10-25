За гибель россиянки при взрыве газа в жилом доме осудили трех человек

Суд вынес приговор 3 сотрудникам «Крымгазсети» за гибель женщины при взрыва в доме в Керчи

Суд вынес приговор троим сотрудникам Керченского управления эксплуатации газового хозяйства предприятия «Крымгазсети» по делу о гибели жительницы жилого дома на улице Кирова в Керчи, в результате взрыва газа 26 августа 2020 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Бывшие начальник службы эксплуатации газовых сетей и газораспределительных пунктов, слесарь и мастер признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба. Им назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год каждому. Они лишены права заниматься деятельностью, связанной с проведением газовых работ сроком на один год после отбытия срока.

Следствие и суд установили, что предприятие «Крымгазсети» занималось техническим обслуживанием газового оборудования многоквартирного дома на улице Кирова в Керчи. 26 августа 202 года в нем проводились работы по замене оборудования. Слесарь не удостоверился в герметичности стояка и пустил газ, а мастер и начальник службы не проконтролировали его работу. В тот же день газ через неизолированный стояк поступил в квартиру на девятом этаже дома, где в результате произошел взрыв.

Одна жительница погибла, жилому дому был причинен ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей.