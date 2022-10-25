В подарке Штайнмайеру по приезде в Киев увидели скрытый смысл

Президенту ФРГ Штайнмайеру в Киеве подарили букет ирисов с намеком на поставку ПВО IRIS-T

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру по приезде в Киев подарили букет ирисов — в этом увидели намек на системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставок которых Украина ждет от Германии. Такой скрытый смысл в подарке увидели авторы Telegram-канала «Политика страны».

Фото букета, с которым главу государства встречали в столице, распространила пресс-служба «Укрзализныця» — гость прибыл на украинскую территорию поездами данного предприятия.

«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — говорится в подписи к посту.

Штайнмайер впервые прибыл на Украину после начала спецоперации. В ходе визита он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обратятся к немецким городам и муниципалитетам с призывом заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в кратчайшие сроки и «помочь пережить людям зиму».

24 октября немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы ПВО IRIS-T. На нехватку данного типа вооружения ранее пожаловался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — он заявил, что украинская армия нуждается в срочной доставке боеприпасов к IRIS-T и «счет идет буквально на дни».

