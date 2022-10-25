Следователи назвали возможную причину падения истребителя в Иркутске

Следователи заявили, что истребитель в Иркутске мог упасть из-за медицинского кислорода

Основной причиной авиакатастрофы в Иркутске могла стать потеря сознания обоих пилотов из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте (ВМСУТ).

Отмечается, что привести к одновременному обмороку летчиков могли нехватка кислорода, его переизбыток или случайное попадание азота в дыхательную смесь. Судмедэкспертам будет сложно определить точную причину гибели мужчин, так как оба этих газа содержатся в обычном воздухе.

В качестве доказательств версии с затруднением дыхания пилотов рассматривается перечень изъятых в рамках расследования вещдоков. Помимо традиционных в таких случаях проб топлива и летно-технической документации разбившегося Су-30СМ в них вошла унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом. В ведомстве отметили, что пробы топлива и газа пройдут химические исследования, а с телами погибших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Эксперты считают, что проблемой для экипажа скорее могло стать не загрязнение кислорода примесями, а его недостаток или избыток. Это могло произойти из-за неправильной работы подготавливающих дыхательную смесь систем самолета.

Ранее следствие рассматривало лишь две основные версии крушения истребителя. Это отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Также сообщалось, что на месте падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске произошел разлив токсичного горючего.

О падении военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом в Иркутске стало известно 23 октября. Борт выполнял испытательный полет. При крушении погибли заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.