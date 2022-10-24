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10:24, 24 октября 2022Силовые структуры

Названы версии крушения Су-30 в Иркутске

СКР назвал две версии крушения Су-30 в Иркутске, среди них отказ техники и ошибка пилотов

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Следствие рассматривает две основные версии крушения Су-30 в Иркутске — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Привлечены специалисты Министерства промышленности и торговли России и авиапредприятия. Правоохранители изъяли образцы топлива, заправленного в самолет, летно-техническую документацию на воздушное судно.

Идет допрос руководства и сотрудников авиапредприятия. Потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту авиакатастрофы, признаны владельцы разрушенного жилого дома. Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

В результате ЧП погибли два пилота, среди гражданских лиц пострадавших нет.

Самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске на улице Пржевальского 23 октября. После его крушения начался пожар. В доме проживали пять человек — в момент падения самолета их не было в здании. Две проживающие там семьи получат выплаты по 100 тысяч рублей, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Любовь Ширижик
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