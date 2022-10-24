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11:02, 24 октября 2022Россия

Токсичное горючее разлилось на месте падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Иркутский губернатор Кобзев заявил, что на месте падения Су-30 произошел разлив горючего

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

На месте падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске произошел разлив токсичного горючего. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Он поручил мэру Иркутска Руслану Болотову начать подготовку к рекультивации участка. «Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии», — написал Кобзев.

Кроме того, глава Иркутской области поручил Роспотребнадзору взять пробы воздуха в районе крушения. После проведения всех анализов региональные и городские власти будут решать вопрос о восстановлении дома или приобретении нового жилья для его владельцев.

О падении военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом в Иркутске стало известно 23 октября. Борт выполнял испытательный полет. При крушении погибли оба пилота — заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

Как стало известно «Ленте.ру», следствие рассматривает две основные версии крушения Су-30 в Иркутске, среди которых отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и эксперты Следственного комитета.

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Константин Лысяков
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