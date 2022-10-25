Загнавшую Штайнмайера в бомбоубежище воздушную тревогу сочли подозрительной

Заставившую спуститься Штайнмайера в бомбоубежище воздушную тревогу сочли подозрительной

Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau неоднозначно отреагировали на новость о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за объявления воздушной тревоги. Комментируя фотографии из бункера, многие из пользователей платформы признались, что произошедшее не кажется им случайностью.

Некоторые из подписчиков телеканала обратили внимание на то, что о воздушной тревоге сообщают каждый раз, когда на Украину приезжают известные личности и политики. «Какая красивая постановка», «Забавно, что каждый раз, когда в Киеве находится высокопоставленный политик, срабатывает воздушная тревога», «Всякий раз, когда один из наших людей находится там, срабатывает случайная ракетная тревога», «Ни на что не намекаю, но такой опыт определенно повлияет на поддержку Украины», «Специально для Штайнмайера. Отличное шоу!» — написали в комментариях пользователи с никами Willy, Atze, Onkel Donald, O. и Spielverderber.

Среди подписчиков нашлись и те, кто с юмором отреагировали на ситуацию, в которой оказался Штайнмайер. Другие же напомнили немецкому политику, что он знал, куда ехал. «Да, такое случается в зоне боевых действий», «Сам виноват. Прогулка в зоне боевых действий может быть опасной», «Теперь у него будет достаточно времени, чтобы извиниться», «Закройте дверь как следует», — отметили Plerch, niederbayer, Wolf и Paul Aner.

Часть подписчиков обратила внимание на отсутствие масок в окружении политика. «Я не вижу никаких масок! Что происходит?», «По крайней мере, судя по всему, на Украине контролируют ситуацию с коронавирусом», «Опять никаких масок возле Штайнмайера, не говоря уже о нем самом», — возмутились Franz Branntwein™, Gute Zeiten, gute Zeiten (GZGZ) и betabetula.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога прозвучала всего через несколько минут после прибытия президента ФРГ в город Корюковку. Штайнмайер, мэр Ратан Ахмедов и группа граждан направились в бомбоубежище.

Штайнмайер прибыл на Украину впервые после начала спецоперации. В ходе визита он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обратятся к немецким городам и муниципалитетам с призывом заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в кратчайшие сроки и помочь людям пережить зиму.