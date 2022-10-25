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16:22, 25 октября 2022Наука и техника

Российский «Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения

Корабль «Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: wikipedia

Орбиту Международной космической станции (МКС) изменили, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Станцию увел от столкновения российский грузовой корабль «Прогресс МС-20». Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

«Двигатели корабля "Прогресс МС-20" на МКС были включены на пять минут и пять секунд для совершения маневра уклонения, чтобы обеспечить дополнительную дистанцию от прогнозируемой траектории фрагмента обломков российского спутника "Космос-1408"», — говорится в сообщении.

В результате маневра, который совершили в 20:25 по времени Восточного побережья США (03:25 25 октября по мск), станция поднялась примерно на 320 метров.

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Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что «Прогресс МС-20» скорректировал орбиту МКС 17 октября. Средняя высота орбиты станции увеличилась почти на два километра.

В сентябре начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил, что в России разработали новую схему сближения с МКС для полета корабля «Прогресс МС-21».

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Даниил Иринин
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