Российский футболист любительского клуба продолжит карьеру в Европе

Футболист любительского клуба «Амкал» Михаил Прокопьев продолжит карьеру в «Ботеве»

Полузащитник любительского клуба «Амкал» Михаил Прокопьев продолжит карьеру в «Ботеве». Об этом сообщается на сайте болгарской команды.

20-летний футболист успешно прошел просмотр в «Ботеве», занимающем десятое место в чемпионате страны. Срок действия контракта Прокопьева не уточняется.

Прокопьев является воспитанником петербургского «Зенита». Также он выступал за «Строгино».

В этом сезоне «Амкал» впервые принимал участие в Кубке России. На стадии 1/256 финала москвичи по пенальти обыграли «Зоркий» из Второй лиги, на стадии 1/128 финала — «Тверь» со счетом 1:0, а в 1/64 уступили петербургской «Звезде» в серии послематчевых пенальти.

«Амкал» создан блогером Германом Попковым в 2018 году. Клуб представляет любительскую Медиалигу, команды которой составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.