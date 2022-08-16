Любительский клуб выбил профессиональный из розыгрыша Кубка России по футболу

Любительский ФК «Амкал» выбил «Зоркий» из Кубка России по футболу

ФК «Амкал» одержал победу над «Зорким» в матче 1/256 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Сперва отличились футболисты «Зоркого»: точный удар на счету Сергея Половицкого. На 58-й минуте Алексей Гасилин помог своей команде отыграться. В серии послематчевых пенальти точнее оказались любители из «Амкала».

Таким образом, любительский клуб, для которого встреча с «Зорким» стала первым официальным матчем на профессиональным уровне, сумел пробиться в следующий этап Кубка России. «Амкал» — не единственный представитель медиалиги в Кубке России. 17 августа матч против «Чертаново» проведет 2DROTS.

«Амкал» создан блогером Германом Попковым в 2018 году. За историю проекта команде приходилось выступать против профессиональных футболистов, но не в официальных матчах.