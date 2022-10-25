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Ред Булл Зальцбург
1:2
Завершен
Челси
Лига чемпионов|Группа E. 5-й тур
РБ Лейпциг
3:2
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
Боруссия Д
0:0
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 5-й тур
Селтик
1:1
Завершен
Шахтёр Д
Лига чемпионов|Группа F. 5-й тур
Динамо З
0:4
Завершен
Милан
Лига чемпионов|Группа E. 5-й тур
ПСЖ
7:2
Завершен
Маккаби Х
Лига чемпионов|Группа H. 5-й тур
23:56, 25 октября 2022Спорт

«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

«Реал» со счетом 2:3 уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Фото: Annegret Hilse / Action Images / Reuters

«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер. У «Реала» голы на счету Винисиуса Жуниора и Родриго, который на 94-й минуте матча реализовал пенальти.

«Реал» имеет в активе десять очков и возглавляет группу F. Испанская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. «Лейпциг» с девятью очками располагается на втором месте. Также в группе F играют «Шахтер» и «Селтик».

Ранее 25 октября «Челси» обыграл «Зальцбург» в матче группы E Лиги чемпионов. Встреча прошла в Зальцбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Дарья Коршунова
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