«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

«Реал» со счетом 2:3 уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер. У «Реала» голы на счету Винисиуса Жуниора и Родриго, который на 94-й минуте матча реализовал пенальти.

«Реал» имеет в активе десять очков и возглавляет группу F. Испанская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. «Лейпциг» с девятью очками располагается на втором месте. Также в группе F играют «Шахтер» и «Селтик».

Ранее 25 октября «Челси» обыграл «Зальцбург» в матче группы E Лиги чемпионов. Встреча прошла в Зальцбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.