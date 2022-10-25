В Совфеде ответили на призыв конгрессменов к Байдену начать переговоры с Россией

Косачев заявил, что призыв к Байдену о переговорах с Россией не будет иметь последствий

Письмо конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине, скорее всего, не будет иметь практических последствий. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

25 октября стало известно, что 30 парламентариев Палаты представителей из левого крыла Демократической партии в конгрессе обратились к Байдену с призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Либеральные демократы отметили, что катастрофические последствия боевых действий все больше ощущаются далеко за пределами Украины, и перечислили их.

«В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо», — написал Косачев.

По его мнению, в американских элитах начинают осознавать, что «самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное». На это указывает то, что письмо американскому президенту написали конгрессмены от правящей Демократической партии Штатов.

На призыв конгрессменов также отреагировали в Белом доме. Там заявили, что ценят взгляды членов конгресса, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с Москвой без участия Киева.

