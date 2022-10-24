Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 25 октября 2022Мир

Конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией

Конгрессмены США призвали Байдена к переговорам с Россией по Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Генеральное консульство РФ в Стамбуле / РИА Новости

Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Письмо подписали около 30 парламентариев Палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе. Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия боевых действий все больше ощущаются далеко за пределами Украины. Среди них — рост цен на продукты питания и газ в США и скачки цен на пшеницу, удобрения и топливо, создавшие глобальный дефицит продовольствия.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Второй Чернобыль, заражение и гибель тысяч людей: что такое «грязная бомба» и способна ли Украина создать ее?
Второй Чернобыль, заражение и гибель тысяч людей:что такое «грязная бомба» и способна ли Украина создать ее?
Сегодня

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил получение обращения. Однако он отметил, что переговоры невозможны, поскольку Киев пока не готов к ним. «Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас время договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал советник Байдена.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также подтвердил, что решение о том, каким образом вести переговоры с Россией, будет принимать Украина. Он добавил, что США продолжат помогать Киеву на поле боя, чтобы Украина была сильнее за столом переговоров. Дипломат также добавил, что Вашингтон не видит признаков готовности России работать на пути дипломатии и диалога.

«Ничего об Украине без Украины»

Ранее Байден подтвердил, что придерживается позиции Киева, поддержанной странами G7 «Ничего об Украине без самой Украины». «Я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины», — отказался от обсуждений глава Белого дома.

6 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на то, что «миротворцы» пытаются «решить судьбу Украины», не спрашивая мнения Киева. Он назвал подобные инициативы «невозможными фантазиями», заявив, что дискуссии о них не стоят времени, поскольку «украинцы никогда не позволят им сбыться».

Планы мирного урегулирования

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022

4 октября основатель Tesla, миллиардер Илон Маск обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года до ошибки Хрущева», обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.

Позднее еще один американский миллиардер и инвестор Билл Экман рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта на Украине в Twitter. В частности, он согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что Украина не должна становиться частью альянса. По словам самого Экмана, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО». Кроме того, он отметил, что до 1954 года Крым был частью России, а населяли его «в основном этнические русские». «Поэтому, по-видимому, мир практически ничего не сделал, когда Россия присоединила его в 2014 году», — написал он. Возможным вариантом для урегулирования Экман назвал «возврат к статусу-кво на момент до 24 февраля».

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией
Стало известно о протестах против энергополитики на востоке Германии
Немецкий врач насыпал кокаин на пенис и убил любовницу
Умер актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан
Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в Китае
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Мясников перечислил увеличивающие риск диабета таблетки
Венгрия обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела страны
Начальница пришла в офис в мини-юбке и восхитила пользователей сети
В Абхазии проведут проверку из-за продуктов с изображением карты Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.