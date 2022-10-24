Конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией

Конгрессмены США призвали Байдена к переговорам с Россией по Украине

Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Письмо подписали около 30 парламентариев Палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе. Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия боевых действий все больше ощущаются далеко за пределами Украины. Среди них — рост цен на продукты питания и газ в США и скачки цен на пшеницу, удобрения и топливо, создавшие глобальный дефицит продовольствия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил получение обращения. Однако он отметил, что переговоры невозможны, поскольку Киев пока не готов к ним. «Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас время договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал советник Байдена.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также подтвердил, что решение о том, каким образом вести переговоры с Россией, будет принимать Украина. Он добавил, что США продолжат помогать Киеву на поле боя, чтобы Украина была сильнее за столом переговоров. Дипломат также добавил, что Вашингтон не видит признаков готовности России работать на пути дипломатии и диалога.

«Ничего об Украине без Украины»

Ранее Байден подтвердил, что придерживается позиции Киева, поддержанной странами G7 «Ничего об Украине без самой Украины». «Я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины», — отказался от обсуждений глава Белого дома.

6 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на то, что «миротворцы» пытаются «решить судьбу Украины», не спрашивая мнения Киева. Он назвал подобные инициативы «невозможными фантазиями», заявив, что дискуссии о них не стоят времени, поскольку «украинцы никогда не позволят им сбыться».

Планы мирного урегулирования

4 октября основатель Tesla, миллиардер Илон Маск обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года до ошибки Хрущева», обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.

Позднее еще один американский миллиардер и инвестор Билл Экман рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта на Украине в Twitter. В частности, он согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что Украина не должна становиться частью альянса. По словам самого Экмана, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО». Кроме того, он отметил, что до 1954 года Крым был частью России, а населяли его «в основном этнические русские». «Поэтому, по-видимому, мир практически ничего не сделал, когда Россия присоединила его в 2014 году», — написал он. Возможным вариантом для урегулирования Экман назвал «возврат к статусу-кво на момент до 24 февраля».