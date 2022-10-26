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10:01, 26 октября 2022Среда обитания

Названы регионы России с самыми большими загородными домами

«Авито Недвижимость»: самые большие загородные дома располагаются в Дагестане

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

В третьем квартале 2022 года самые большие загородные дома среди регионов России находились в Дагестане — средняя площадь достигла 150 квадратных метров. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ниже в списке расположилась Московская область — среднюю площадь оценили в 130 квадратных метров. Регионом с самыми большими загородными домами также назвали Калининградскую область с показателем 125 квадратных метров. Четвертую строчку рейтинга заняла Ленинградская область, где в среднем подобные объекты достигают 101 квадратный метр. Пятую позицию разделили Краснодарский край и Крым — по 100 квадратных метров в каждом.

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По итогам квартала спрос на покупку подобных объектов снизился на 7 процентов. Больше всего покупатели интересуются домами для постоянного проживания — доля составила 76 процентов. 17 процентов приобретают дачи, 5 процентов — коттеджи. Один процент спроса приходится на таунхаусы.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что с июля по сентябрь дешевле всего квартиру можно было снять в Кирове — в среднем за 11 тысяч рублей в месяц. Второе место среди городов с самыми доступными съемными квартирами поделили Ярославль и Ульяновск.

Нина Ташевская
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