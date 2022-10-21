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11:06, 21 октября 2022Среда обитания

Названы города России с самыми дешевыми квартирами для аренды

«Авито Недвижимость»: дешевле всего квартиру можно снять в Кирове, Ярославле и Ульяновске

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С июля по сентябрь 2022 года дешевле всего квартиру можно было снять в Кирове — в среднем за 11 тысяч рублей в месяц. Города России с самыми низкими ставками по долгосрочной аренде жилья назвали аналитики «Авито Недвижимости». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Второе место среди городов с самыми доступными съемными квартирами поделили Ярославль и Ульяновск — там снять квартиру можно в среднем за 14 тысяч рублей в месяц. Далее идут регионы со средней арендной ставкой 15 тысяч рублей — Челябинск, Ставрополь, Саратов, Рязань, Омск, Ижевск, Воронеж и Волгоград.

Дороже всего съемное жилье стоит в Москве — в среднем 65 тысяч рублей в месяц. Второе место по этому показателю занял Сочи (45 тысяч рублей в месяц), а третье — Санкт-Петербург (30 тысяч рублей в месяц).

По данным аналитиков, за третий квартал цены на аренду квартир в России выросли в среднем на 15 процентов, до 23 тысяч рублей в месяц. При этом «однушки» можно снять за 19-20 тысяч рублей в месяц, «двушки» — за 25 тысяч рублей в месяц, а «трешки» — за 40 тысяч рублей в месяц.

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В «Авито Недвижимости» отметили, что с июля по сентябрь спрос на съемное жилье в стране увеличился почти вдвое — такую динамику специалисты объясняют эффектом низкой базы и началом делового сезона.

«В конце квартала на рынок повлияли текущие события: многие арендаторы поставили поиск жилья и переезд на стоп. В результате в последнюю неделю месяца спрос снизился, но умеренно. Также стоит отметить, что на это снижение влияет фактор сезонности: в конце сентября традиционно спрос начинает уменьшаться после ажиотажного августа и начала сентября», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее россияне назвали самые дорогие для жизни мегаполисы. Лидером рейтинга стала Москва — цены в этом городе считают недоступными 60 процентов респондентов. Второе место заняла Уфа (57 процентов), а третье — Краснодар (51 процент).

Нина Ташевская
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