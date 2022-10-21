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10:11, 21 октября 2022Среда обитания

Россияне назвали самые дорогие города страны

SuperJob: самыми дорогими мегаполисами россияне считают Москву, Уфу и Краснодар

Фото: Alexander Smagin / Unsplash

Самыми дорогими городами-миллионниками страны россияне считают Москву, Уфу и Краснодар. Мегаполисы с наименее доступной, по мнению горожан, стоимостью жизни назвали аналитики SuperJob в своем исследовании, пишет РБК.

С 8 июля по 18 октября специалисты опросили экономически активных жителей российских мегаполисов старше 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов: по 1500 тысячи человек из Москвы и Сантк-Петербурга и по 500 человек — из остальных городов-миллионников.

В SuperJob выяснили, что чаще всего свой город дорогим называют москвичи — в этом убеждены 60 процентов опрошенных жителей столицы. Наименее доступным аспектом в Москве назвали жилье, на втором месте — продукты, а на третьем — проезд на общественном транспорте. В топ-пять высоких расходов также входят жилищно-коммунальные, медицинские и бытовые услуги.

Вторую строчку по субъективной дороговизне занимает Уфа — таковым мегаполис считают 57 процентов жителей. По словам респондентов, в их городе завышены цены на жилье, продукты, жилищно-коммунальные услуги, а также бензин. Тройку лидеров замыкает Краснодар — его дорогим считает каждый второй горожанин (51 процент). Среди самых дорогих вещей в столице Краснодарского края назвали жилье, продукты, бензин, ЖКУ и проезд на общественном транспорте.

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В топ-десять самых дорогих для жизни мегаполисов также вошли Санкт-Петербург (49 процентов), Ростов-на-Дону (49 процентов), Волгоград (48 процентов) и Екатеринбург (47 процентов). В середине рейтинга мегаполисов страны с недоступными ценами находятся Казань и Красноярск (по 45 процентов), Омск и Нижний Новгород (по 41 проценту), Самара и Новосибирск (по 40 процентов). Реже других считают свои города дорогими жители Воронежа и Перми (36 процентов и 35 процентов соответственно). Замыкает рейтинг Челябинск — лишь один из четырех респондентов (24 процента) считает завышенной стоимость жизни в этом городе.

Аналитики отметили, что по сравнению с аналогичным исследованием в 2021 году жители почти всех мегаполисов России стали реже называть свой город дорогим. Исключением стал Санкт-Петербург — там число сообщающих о высоких ценах на товары и услуги респондентов осталось на прежнем уровне. Заметнее всего отношение горожан к стоимости жизни поменялось в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Омске.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали города России с самыми высокими арендными ставками на небольшое жилье. Лидером рейтинга стала Москва — там арендовать квартиру площадью до 32 квадратных метров можно за 35,9 тысячи рублей. Второе место занял Сочи, а третье — Санкт-Петербург.

Нина Ташевская
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