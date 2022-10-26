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16:02, 26 октября 2022Ценности

Стоимость машины Элджея из клипа Cadillac оказалась завышенной в два раза

Цену BMW i8 Элджея из клипа Cadillac назвали завышенной в два раза

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Автомобильный эксперт Петр Бакенов назвал стоимость спортивного автомобиля BMW i8 российского исполнителя Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), который он ранее выставил на продажу, завышенной в два раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Известно, что для продажи своей машины с пробегом всего в 20 тысяч километров, которая появлялась в музыкальном клипе Cadillac, музыкант установил цену в размере 10 миллионов рублей. Единственным владельцем автомобиля, выпущенного в 2018 году, оказался сам исполнитель. При этом отличительные черты своего транспортного средства Элджей выделил ремни безопасности Louis Vuitton.

Однако, по словам специалиста, автомобиль певца не может претендовать на подобную сумму. «Это машина эксклюзивная, их не очень много было продано в нашей стране. Если посмотреть на рынок вторички, сейчас вилка цен начинается от 5 миллионов рублей и доходит до 8,5 миллиона. Ценник в 10 миллионов, конечно, завышен, — отметил Бакенов, — Те изменения, которые там сделаны, можно оценить на 3-4 миллиона рублей. Здесь роль играет имиджевая составляющая».

В мае прошлого года рэпер, ехавший по Москве на BMW, был остановлен полицией. Артисту предложили пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался, признав, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что рэпер пытался дать полицейским взятку в размере 700 тысяч рублей, а через несколько месяцев музыканта лишили водительских прав на год и семь месяцев.

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Мария Винар
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