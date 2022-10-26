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11:40, 26 октября 2022Спорт

Бывший чемпион UFC рассказал о намерении Яна уйти из промоушена

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что россиянин Петр Ян хочет уйти из промоушена

Кадр: ESPN MMA / YouTube

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о намерении российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна уйти из промоушена. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

«Он очень разочарован судейским решением. Я слышал, что он может рассмотреть предложения из других организаций, потому что не чувствует поддержки со стороны UFC», — заявил Кормье, комментируя поражение россиянина в поединке с американцем Шоном О'Мэлли. Менеджер бойца Саят Абдрахманов, в свою очередь, заявил ТАСС, что у Яна запланировано еще четыре боя по контракту с промоушеном.

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. О'Мэлли выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед. В активе Шона О'Мэлли 16 побед при одном поражении. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
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