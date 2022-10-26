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23:13, 26 октября 2022Мир

В США назвали условия возобновления диалога с Россией о замене ДСНВ

Замгоссекретаря Дженкинс заявила, что США не ведут диалог с РФ о соглашении на замену ДСНВ

Фото: Pixabay

США в настоящее время не ведут диалог с Россией о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Ее слова приводит РИА Новости.

Дженкинс допустила возобновление переговоров и назвала условие для этого. «Я знаю, что мы сейчас не ведем каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно», — указала чиновница.

Дженкинс добавила, что президент США Джо Байден четко обозначил позицию Вашингтона и возобновление диалога зависит от того, будет ли Москва поступать в духе доброй воли.

В сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на продолжение диалога с США по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Марина Совина
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