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21:27, 26 октября 2022Мир

Эрдоган высказался о вступлении Швеции в НАТО

Эрдоган сообщил премьеру Швеции, что членство в НАТО не должно быть заложником террористов
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО не должно быть заложником террористических организаций. Он выразил свое мнение в телефонной беседе с новоизбранным премьером Швеции Улофом Кристерссоном, пишет РИА Новости.

Эрдоган высказался о вступлении Швеции в НАТО. Турецкий лидер сообщил, что и Анкара, и Стокгольм заинтересованы в том, чтобы членство Швеции в НАТО и двусторонние отношения государств не стали заложниками террористических организаций.

5 июля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.

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Марина Совина
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