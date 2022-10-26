Кубок мира по хоккею захотели перенести из-за России

TSN: кубок мира по хоккею могут перенести из-за сложностей с приглашением сборной России

Кубок мира по хоккею захотели перенести из-за сложностей с приглашением сборной России. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, стороны, заинтересованные в проведении турнира, не приняли окончательного решения об участии отечественной команды, так как ряд стран выступили против России. Из-за этого Кубок мира может быть перенесен на более поздний срок. Отмечается, что вопрос стал сложным для Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциации игроков лиги.

Изначально проведение турнира было запланировано на февраль 2024 года. В августе заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига заинтересована в приглашении сборной России, однако участие страны в турнире находится под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 году). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.