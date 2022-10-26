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20:48, 26 октября 2022Путешествия

Ирландия запретила россиянам въезд по британской визе

Ирландия запретила гражданам России и Белоруссии въезд по визе Великобритании
СюжетВизы в Европу:

Фото: Jason Murphy / Unsplash

Гражданам России и Белоруссии запретили въезд на территорию Ирландии по британским визам, сообщила министр юстиции страны Хелен Макэнти. Соответствующее заявление опубликовано на официальном правительственном портале Ирландии.

Министр пояснила, что Россия и Белоруссия будут исключены из списка государств, жители которых могут воспользоваться программой краткосрочного безвизового въезда. Она уточнила, что, согласно этой схеме, туристы, получившие визы Великобритании, ранее могли беспрепятственно путешествовать в Ирландию.

Теперь россиянам и белорусам для въезда в страну будет необходимо оформить национальную ирландскую визу. Макэнти добавила, что таким образом страна поддержит санкционные меры Евросоюза.

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25 октября власти Чехии официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта. Данная мера распространяется на все туристические визы, вне зависимости от выдавшего ее государства.

В сентябре Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности также запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Уточняется, что ограничения не распространяются на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

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Марк Успенский
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