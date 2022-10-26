Ирландия запретила россиянам въезд по британской визе

Ирландия запретила гражданам России и Белоруссии въезд по визе Великобритании

Гражданам России и Белоруссии запретили въезд на территорию Ирландии по британским визам, сообщила министр юстиции страны Хелен Макэнти. Соответствующее заявление опубликовано на официальном правительственном портале Ирландии.

Министр пояснила, что Россия и Белоруссия будут исключены из списка государств, жители которых могут воспользоваться программой краткосрочного безвизового въезда. Она уточнила, что, согласно этой схеме, туристы, получившие визы Великобритании, ранее могли беспрепятственно путешествовать в Ирландию.

Теперь россиянам и белорусам для въезда в страну будет необходимо оформить национальную ирландскую визу. Макэнти добавила, что таким образом страна поддержит санкционные меры Евросоюза.

25 октября власти Чехии официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта. Данная мера распространяется на все туристические визы, вне зависимости от выдавшего ее государства.

В сентябре Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности также запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Уточняется, что ограничения не распространяются на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.