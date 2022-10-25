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03:10, 25 октября 2022Путешествия

Чехия закрыла въезд российским туристам с шенгенскими визами

Чехия с 25 октября закрыла въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами

Власти Чехии со вторника, 25 октября, официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта. О том, что Прага приняла соответствующее решение, 12 октября сообщал глава чешского МИД Ян Липавский.

Данная мера распространяется на все туристические визы, вне зависимости от выдавшего ее государства. Теперь россиянам, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы шенгенской зоны, то есть через международные аэропорты, будет отказано во въезде.

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Исключение составят пассажиры, направляющиеся в республику с деловыми целями или на лечение. Также ограничение не распространяется на обладателей вида на жительство (ВНЖ) в Чехии или другой стране ЕС. В случае депортации пассажира расходы на его возвращение несет авиакомпания. К тому же перевозчика ждет штраф.

В сентябре Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности также запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Уточняется, что ограничения не распространяются на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

Ксения Назарова
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