Раскрыты подробности запрета въезда россиян в Чехию

Россияне, направляющиеся в Чехию с деловыми целями, по-прежнему смогут въезжать в страну

Россияне с шенгенскими визами, выданными по деловым, медицинским и ряду других причин, по-прежнему смогут въезжать в Чехию. Подробности введенных в отношении соотечественников ограничений раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации напомнили, что власти Чехии с 25 октября ввели запрет на въезд отечественных туристов с шенгенскими визами, оформленными любым государством-членом Европейского cоюза (ЕС), с целью туризма, спорта или культуры.

Теперь гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы шенгенской зоны, то есть через международные аэропорты, будет отказано во въезде. Исключение составят пассажиры, направляющиеся в республику с деловыми целями или на лечение. Также ограничение не распространяется на обладателей вида на жительство (ВНЖ) в Чехии или другой стране ЕС.

Согласно новым правилам, россиян, вылетающих в республику из нешенгенских стран, например, из Стамбула, могут даже не допустить на рейс. В случае депортации пассажира расходы на его возвращение несет авиакомпания. К тому же перевозчика ждет штраф.

«Прояснением цели поездки должна заниматься авиакомпания. По визе не видно, туристическая она, или у туриста другие веские причины для посещения страны, на которые запрет не вводился. Поэтому на рейс в Чехию могут и допустить. Но в таком случае туристу придется ответить на вопросы о целях поездки уже на погранконтроле в Чехии. Если эти цели не попадают под исключения, туриста развернут и обяжут немедленно покинуть страну», — рассказали в пресс-службе туроператора ПАКС.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности также запретили въезд россиянам. Уточняется, что запрет не распространяется на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

