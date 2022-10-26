Американский игрок побил уникальный рекорд НХЛ

Фил Кессел обновил рекорд НХЛ по матчам без пропусков, приняв участие в 990 играх подряд

Форвард «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел побил уникальный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ночь на 26 октября нападающий принял участие в матче с «Сан-Хосе Шаркс», и эта игра стала для него 990-й подряд в лиге. Таким образом, он обновил лучшее достижение НХЛ по количеству матчей без пропусков. Серия Кессела длится с 3 ноября 2009 года.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Филадельфии» Киту Йенлду. Он вышел на лед в 989 встречах подряд, начиная с марта 2009 года. Однако в марте 2022 года остался в запасе в матче с «Торонто Мейпл Лифс».

25 октября российский нападающий Александр Овечкин забросил 783-ю шайбу в НХЛ и укрепил свое положение в списке лучших снайперов лиги. Он сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 18 голов. Лучшим по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Кессел пополнил состав «Вегаса» в августе 2022 года. Ранее он выступал также за «Аризону Койотс», «Питтсбург Пингвинс» и «Торонто». В текущем сезоне форвард забросил одну шайбу и совершил две результативные передачи.