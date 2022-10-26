Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа B. 5-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Группа B. 5-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Группа D. 5-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Группа A. 5-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Группа D. 5-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Группа C. 5-й тур
09:25, 26 октября 2022Спорт

Американский игрок побил уникальный рекорд НХЛ

Фил Кессел обновил рекорд НХЛ по матчам без пропусков, приняв участие в 990 играх подряд

Фото: David Berding / Icon Sportswire / Globallookpress.com

Форвард «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел побил уникальный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ночь на 26 октября нападающий принял участие в матче с «Сан-Хосе Шаркс», и эта игра стала для него 990-й подряд в лиге. Таким образом, он обновил лучшее достижение НХЛ по количеству матчей без пропусков. Серия Кессела длится с 3 ноября 2009 года.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Филадельфии» Киту Йенлду. Он вышел на лед в 989 встречах подряд, начиная с марта 2009 года. Однако в марте 2022 года остался в запасе в матче с «Торонто Мейпл Лифс».

25 октября российский нападающий Александр Овечкин забросил 783-ю шайбу в НХЛ и укрепил свое положение в списке лучших снайперов лиги. Он сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 18 голов. Лучшим по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Кессел пополнил состав «Вегаса» в августе 2022 года. Ранее он выступал также за «Аризону Койотс», «Питтсбург Пингвинс» и «Торонто». В текущем сезоне форвард забросил одну шайбу и совершил две результативные передачи.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Китае предрекли «настоящее испытание» Евросоюзу после октября
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
Писатель Михаил Зыгарь совершил каминг-аут и объявил о своей свадьбе с актером
Российская чемпионка ОИ ответила на вопрос об оскорблениях в Европе
Двое отцов пришли проведать дочь в школе и узнали о существовании друг друга
Токаев назвал «заслон узурпации» власти в Казахстане
Малышева перечислила разрушающие пищеварение привычки
В сети удивились аномальному размеру глаз девушки
Китай не отказал себе в желании применить силу против Тайваня
Иностранные банки ускорили уход из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.