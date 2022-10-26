Медведева одной фразой отреагировала на уход Милохина из «Ледникового периода»

Медведева опубликовала фото с надписью «Усталость — иллюзия» после ухода Милохина из шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале отреагировала на уход тиктокера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

22-летняя спортсменка опубликовала фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». По информации Sport24, Медведева выбирает себе нового партнера для съемок в «Ледниковом периоде».

О решении покинуть «Ледниковый период» Милохин объявил 25 октября в социальных сетях. Уход из проекта он объяснил усталостью.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.