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11:07, 26 октября 2022Бывший СССР

В Николаевской области пропал свет

Власти Николаевской области сообщили об отключениях электроэнергии

Фото: Wikimedia

В Николаевской области пропал свет в связи с отключениями электроэнергии. Об этом заявил глава региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«В целях стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричество вынуждены отключить у всех 10 групп потребителей», — написал он. Ким уточнил, что стабилизационные отключения электроэнергии начались в 8 утра.

25 октября стало известно об отключении электросети в Харькове на следующей неделе для ремонта повреждений, вызванных российскими ракетными обстрелами. Кроме того, в Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях Украины ограничат потребление электроэнергии.

Ранее сообщалось о повреждениях объектов инфраструктуры в Николаевской области после обстрелов. В ночь на 23 октября, под удар попали Шевченковская, Ольшанская, Галициновская и Синюхинобродская общины.

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Кристина Есикова
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