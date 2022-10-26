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13:59, 26 октября 2022Спорт

Юрист оценил вероятность лишения российских фигуристов золота Олимпиады-2022

Юрист Тимчук: если результаты Валиевой будут аннулированы, Россия лишится золота Олимпиады

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Партнер Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» оценил вероятность лишения российских фигуристов золота Олимпийских игр-2022 в командном турнире.

По словам юриста, на вопрос о распределении олимпийских медалей нет однозначного ответа. «С одной стороны, формально в командных видах спорта для дисквалификации команды необходимо, чтобы минимум два члена команды нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, согласно Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Общероссийским антидопинговым правилам, все результаты спортсмена после положительной пробы должны быть аннулированы. Если результаты Валиевой будут аннулированы, то российская команда без набранных фигуристкой баллов лишится золота Олимпиады», — заявил Тимчук.

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Он добавил, что до конца неясно, какой подход будет выбран. «При этом пока со стороны международных организаций видно стремление связать решение по делу Валиевой и распределение командных медалей», — отметил адвокат.

21 октября стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Андрей Стрельцов
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