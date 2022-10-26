Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Петербурге

В Петербурге прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Металлострое

В Санкт-Петербурге прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту пожала на складе в поселке Металлострой. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. Кроме того, прокуратура оценит требования пожарной безопасности на объекте. Предварительно установлено, что в помещении горели строительные материалы.

Ранее сообщалось, что возгорание на складе было локализовано, огнем охвачено 12 тысяч квадратных метров. В результате пожара обрушились часть стены и крыша склада.

О пожаре на Северном проезде, 8 стало известно вечером 25 октября. Изначально огнем была охвачена 1 тысяча квадратных метров, однако огонь быстро распространился и охватил 6 тысяч квадратных метров, затем площадь возгорания выросла до 12 тысяч «квадратов».

Пожару был присвоен третий (повышенный) уровень сложности. В тушении задействованы 160 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.