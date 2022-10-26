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19:23, 26 октября 2022Спорт

Группа Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом сборной России

Группа Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом сборной России Шветским
Филипп Шветский

Филипп Шветский. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Группа заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом сборной России Филиппом Шветским. Об этом сообщает ТАСС.

Шветский заявил, что не работает с Тутберидзе, так как его услуги были рассчитаны на срок подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Он подчеркнул, что остается врачом сборной России и Федерального медико-биологического агентства. «Мой долг работать в интересах российского спорта», — подытожил врач.

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1 июля врач Шветский сделал заявление о ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой, тренирующейся в группе Тутберидзе. Он заметил, что фигурное катание — не бодибилдинг, и допинга для фигуристов не существует.

Допинг-скандал вокруг Валиевой произошел во время Олимпийских игр 2022 года. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита фигуристки на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в Играх.

Анастасия Борисова
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