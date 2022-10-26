Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:20, 26 октября 2022Забота о себе

Собчак предсказали на таро проблемы с законом задолго до уголовного дела

Блогерша Белоника предсказала Ксении Собчак проблемы с законом на картах таро

Блогер Ника Белоцерковская, известная как Белоника (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), предсказала Ксении Собчак проблемы с законом задолго до возбуждения уголовного дела о вымогательстве. Ролик с предсказанием был опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 22 апреля 2022 года.

В конце интервью с увлеченной мистикой Белоцерковской Собчак просит сделать себе расклад на таро. Журналистка скептически относится к происходящему, однако интервьюируемая утверждает, что карты уже ранее предсказывали ей будущее. Белоника вспомнила высмеивающий таро, мистику и колдунов пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который Собчак опубликовала 24 сентября 2021 года. По словам блогерши, на столе при этом лежало всего два старших аркана, среди которых была «Перевернутая колесница». Это, по мнению Белоцерковской, говорило об аварии, в которую Собчак попала 9 октября того же года.

Материалы по теме:
Собчак стала подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве
Собчак стала подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве
Сегодня
Ретроградный Меркурий и туз пентаклей. Россияне массово поверили в таро и астрологию. Почему предсказания сбываются?
Ретроградный Меркурий и туз пентаклей.Россияне массово поверили в таро и астрологию. Почему предсказания сбываются?
22 июля 2022

Комментируя свой расклад, Белоника сразу говорит, что журналистке стоит опасаться кражи денег, которые предназначены для инвестиции в будущее, и не «обращаться к первому попавшемуся человеку». Затем она предупреждает Собчак, что в ближайшие три месяца ее ждут «проблемы с законодательством, причем от какого-то серьезного объединения». Белоцерковская называет источник проблем «омороченными» людьми и намекает, что на Собчак могут написать донос. Также она призвала ее «бояться какого-то мужика» и «не слушать советы».

Все проблемы журналистки, по словам предсказательницы, решит карта «Император», то есть какой-то «высокопоставленный чиновник». Также, возможно, ей придется «дать взятку, чтобы решить проблему».

Ранее 26 октября стало известно, что телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Ее коммерческий директор Кирилл Суханов на допросе заявил, что Собчак брала у людей деньги за то, чтобы не публиковать о них компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Утверждается, что телеведущая узнала об этом заранее и уехала из страны.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»
Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей орех
Двое россиян напоили и изнасиловали коллегу-стажерку в центре Москвы
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
ВМФ России поставили первую партию электрических торпед
Дошедший пешком до Ирана европеец посетил могилу героини протестов и пропал
Назван самый зараженный крысами город США
Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
Мигрантов назвали спасением для американской экономики
Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.