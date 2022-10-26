Собчак предсказали на таро проблемы с законом задолго до уголовного дела

Блогерша Белоника предсказала Ксении Собчак проблемы с законом на картах таро

Блогер Ника Белоцерковская, известная как Белоника (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), предсказала Ксении Собчак проблемы с законом задолго до возбуждения уголовного дела о вымогательстве. Ролик с предсказанием был опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 22 апреля 2022 года.

В конце интервью с увлеченной мистикой Белоцерковской Собчак просит сделать себе расклад на таро. Журналистка скептически относится к происходящему, однако интервьюируемая утверждает, что карты уже ранее предсказывали ей будущее. Белоника вспомнила высмеивающий таро, мистику и колдунов пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который Собчак опубликовала 24 сентября 2021 года. По словам блогерши, на столе при этом лежало всего два старших аркана, среди которых была «Перевернутая колесница». Это, по мнению Белоцерковской, говорило об аварии, в которую Собчак попала 9 октября того же года.

Комментируя свой расклад, Белоника сразу говорит, что журналистке стоит опасаться кражи денег, которые предназначены для инвестиции в будущее, и не «обращаться к первому попавшемуся человеку». Затем она предупреждает Собчак, что в ближайшие три месяца ее ждут «проблемы с законодательством, причем от какого-то серьезного объединения». Белоцерковская называет источник проблем «омороченными» людьми и намекает, что на Собчак могут написать донос. Также она призвала ее «бояться какого-то мужика» и «не слушать советы».

Все проблемы журналистки, по словам предсказательницы, решит карта «Император», то есть какой-то «высокопоставленный чиновник». Также, возможно, ей придется «дать взятку, чтобы решить проблему».

Ранее 26 октября стало известно, что телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Ее коммерческий директор Кирилл Суханов на допросе заявил, что Собчак брала у людей деньги за то, чтобы не публиковать о них компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Утверждается, что телеведущая узнала об этом заранее и уехала из страны.