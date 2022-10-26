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01:44, 26 октября 2022Мир

Россия потребовала от Украины прекратить ведущие к ядерной катастрофе шаги

Дипломат Воронцов: Россия требует от Киева прекратить ведущие к ядерной катастрофе шаги
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Россия требует от Украины и ее западных кураторов прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов, сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины. «С учетом недавних заявлений Киева о необходимости так называемых превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это категорически недопустимо и совершенно неприемлемо», — сказал Воронцов.

Замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России подчеркнул, что безрассудно игнорировать предупреждения Москвы и проверять существующие «красные линии» в ядерной сфере.

Ранее Константин Воронцов заявил, что Москва допускает содействие некоторых западных стран Киеву в создании «грязной бомбы». По словам дипломата, участники провокации намерены обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

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Марина Совина
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