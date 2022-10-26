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00:56, 26 октября 2022Россия

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза

МВД: площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 12 тысяч квадратных метров
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram-канал / Лента дня

Площадь возгорания на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга увеличилась в два раза — до 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров. Для тушения пожара задействовали специализированную пожарно-спасательную технику.

«В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12000 квадратных метров…. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара было привлечено 27 единиц техники и 123 человека состава от МЧС.

4 октября на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошел пожар. В момент происшествия под землей находились 243 человек. В результате пожара никто не пострадал.

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Юлия Мискевич
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