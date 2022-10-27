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01:00, 27 октября 2022Ценности

Блогерша уменьшила грудь и столкнулась с критикой со стороны окружающих

Окружающие раскритиковали TikTok-блогершу Рене Смит за уменьшение груди

Кадр: @reneensmith / TikTok

Блогерша Рене Смит уменьшила грудь и столкнулась с критикой со стороны окружающих. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, она была рада сделать данную коррекцию внешности, однако впоследствии столкнулась с негативной оценкой своего поступка со стороны. Так, на размещенных кадрах юзерша привела комментарии, которые получала в свой адрес после пластической операции. «Люди платят деньги, чтобы иметь такие формы, какие были у тебя», «Твой бюст был не такой уж большой», «Твой муж не против?», «Мужчинам нравится большая грудь», — гласили они.

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В то же время в другом видео блогерша показала фигуру до и после трансформации в одной и той же одежде. В обоих случаях она позировала перед камерой в розовом топе, отрегулировав длину его лямок в соответствии с параметрами тела.

В сентябре сообщалось, что блогерша Джанел Нельсон из Канады уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами в сети.

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Алина Гостева
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