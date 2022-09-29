Блогерша уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами в сети

Блогерша Джанел Нельсон уменьшила грудь и стала увереннее в себе

Блогерша Джанел Нельсон из Канады уменьшила грудь и была раскритикована мужчинами в сети. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

В одном из видео девушка продемонстрировала свою внешность до и после пластической операции. Так, она показала, что ранее обладала пышными формами, которые заменила на бюст меньшего размера. Однако инфлюэнсерша столкнулась с неодобрительной реакцией со стороны пользователей. «Ни один мужчина не скажет, что ты стала выглядеть лучше», «Это был печальный день», «О нет, зачем ты это сделала», — возмутились юзеры в комментариях.

В свою очередь в последующих роликах она объяснила, почему обратилась за помощью к хирургам. «Одна из главных причин, по которой я хотела уменьшить грудь, заключалась в том, что другие видели в ней мое единственное достоинство. (...) Теперь при появлении на людях или завязывании знакомства я знаю, что окружающих привлекаю я сама, а не моя внешность», — отметила Нельсон, указав, что стала увереннее в себе. При этом супруг блогерши заявил, что данная коррекция внешности — ее второе в жизни лучшее решение после согласия вступить с ним в брак.

Ранее в сентябре сообщалось, что американка Джоди Дифранко увеличила грудь за сотни тысяч рублей и пожалела об этом из-за проблем со здоровьем во время беременности. Женщина призналась, что у нее появились хронические головные и шейные боли, спазмы, защемление нервов и мастит. Кроме того, у американки пропало половое влечение.